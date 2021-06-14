Итоги второго этапа марафона иммунизации против COVID-19: повторную дозу вакцины получили около 3 тысяч человек

Итоги второго этапа марафона иммунизации против COVID-19: повторную дозу вакцины получили около 3 тысяч человек

В рамках второго этапа марафона иммунизации против COVID-19, который был организован Государственным университетом медицины и фармакологии имени Николае Тестемицану 12 и 13 июня, повторную дозу вакцины получили 2735 человек. 

Так, 2380 гражданам ввели вторую дозу вакцины Pfizer, а 355 – Sinopharm. Кроме того, в рамках второго этапа марафона 17 человек получили первую дозу AstraZeneca, а 30 человек впервые вакцинировались препаратом Sinopharm.

Всего в указанный период было введено 2782 дозы вакцины.

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