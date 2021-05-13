Итоги спецоперации “Розыск”: задержаны более 200 человек

Итоги спецоперации “Розыск”: задержаны более 200 человек

С 29 апреля по 11 мая Генеральный инспекторат полиции проводил на территории всей страны спецоперацию “Розыск”.

Целью мероприятий являлось задержание преступников, скрывавшихся от следствия и уклонявшихся от уголовного наказания, дезертиров, беглых заключённых, а также без вести пропавших людей. В результате сотрудники полиции задержали 239 человек, 104 из которых находились в розыске за совершение тяжких преступлений (убийство, нанесение телесных повреждений, изнасилование, кража, грабеж, мошенничество и оборот наркотиков).

Кроме того, в рамках спецоперации были найдены три человека, объявленные в розыск как пропавшие без вести.

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