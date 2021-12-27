Итоги “пограничных” выходных: изъяты поддельные водительские права и несколько ковид-сертификатов

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За последние 72 часа сомнительные документы нашли у восьми соотечественников и одного гражданина Венгрии.

На одном из КПП у троих молдаван изъяли свидетельства о вакцинации от COVID-19 с явными признаками подделки. При проверке выяснилось, что граждан не было в стране в указанный день вакцинации и выдачи сертификатов.

Немногим позже пограничники остановили проезжавшего транзитом гражданина Венгрии. Мужчина предъявил поддельные водительские права. Гражданин признался, что получил документ в прошлом году, находясь в отпуске в Украине. Через знакомого он записался на курсы по вождению, а уже через три недели получил права, за которые заплатил 400 евро, пишет realitatea.md.

На другом КПП у граждан изъяли 4 свидетельства о вакцинации и отрицательный ПЦР-тест на COVID-19, все с признаками подделки. Как оказалось, таким образом граждане намеревались избежать самоизоляции.

На имена всех нарушителей были составлены протоколы.

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