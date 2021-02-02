Итоги обысков НАЦ: 7 сотрудников полиции Кагула задержаны

Итоги обысков НАЦ: 7 сотрудников полиции Кагула задержаны

В отношении 7 сотрудников Инспектората полиции Кагула возбуждены уголовные дела. Речь идёт о 5 инспекторах Патрульной службы и 2 сотрудниках Службы технического надзора и дорожно-транспортных происшествий. Их подозревают в злоупотреблении служебным положением и пассивной коррупции.

Уголовное расследование было инициировано в октябре прошлого года после того, как в НАЦ обратился житель села Крихана Веке. Он пожаловался на то, что его остановили автоинспекторы и потребовали взятку в 300 евро за отсутствие документов и вождение в нетрезвом виде. На основании заявления было возбуждено уголовное дело, а впоследствии заведены ещё 5 уголовных дел по фактам злоупотребления служебным положением и пассивной коррупции.

В случае обвинительного приговора задержанным грозит до 10 лет лишения свободы, штраф и лишение права занимать определённые должности.

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