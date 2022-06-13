Итоги местных выборов: ПДС победила всего в одном населённом пункте из 8. БКС – в трёх

Итоги местных выборов: ПДС победила всего в одном населённом пункте из 8. БКС – в трёх

По результатам новых местных выборов на пост примара ПДС одержала победу всего в одном населённом пункте из восьми: в коммуне Хородиште Резинского района. Правящая партия не смогла улучшить свой результат во втором туре: кандидат ПДС потерпел поражение в коммуне Гетлова Оргеевского района.

БКС одержал победу в трёх населённых пунктах. По одной примарии выиграли представители «Шор», «Нашей партии», ЛДПМ и партии «Сила людей».

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