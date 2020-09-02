Итоги масштабной проверки на дорогах: выявлено более 5 000 нарушений (ВИДЕО)

С 20 по 31 августа сотрудники НИОБ организовали масштабную проверку водителей. В результате было выделено более 5000 нарушений.
В их числе:
- превышение скоростного режима – 1 984 случая;
- езда в нетрезвом виде – 29 случаев;
- несоблюдение требований, предписанных дорожными знаками- 795 случаев;
- нарушение правил регистрации или технического осмотра автомобилей – 822 случая;
- нарушение правил остановки, пропуска пешеходов и других участников дорожного движения – 366 случаев.
За отчётный период было зарегистрировано 75 дорожно-транспортных происшествий, в результате которых 7 человек погибли и 88 получили травмы.
Дорожная полиция напоминает о том, что проверки подобного рода будут проводиться регулярно по всей стране.
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