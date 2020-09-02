Итоги масштабной проверки на дорогах: выявлено более 5 000 нарушений (ВИДЕО)

Итоги масштабной проверки на дорогах: выявлено более 5 000 нарушений (ВИДЕО)

С 20 по 31 августа сотрудники НИОБ организовали масштабную проверку водителей. В результате было выделено более 5000 нарушений.

В их числе:

  • превышение скоростного режима – 1 984 случая;
  • езда в нетрезвом виде – 29 случаев;
  • несоблюдение требований, предписанных дорожными знаками- 795 случаев;
  • нарушение правил регистрации или технического осмотра автомобилей – 822 случая;
  • нарушение правил остановки, пропуска пешеходов и других участников дорожного движения – 366 случаев.

За отчётный период было зарегистрировано 75 дорожно-транспортных происшествий, в результате которых 7 человек погибли и 88 получили травмы.

Дорожная полиция напоминает о том, что проверки подобного рода будут проводиться регулярно по всей стране.

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