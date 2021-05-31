Итоги марафона вакцинации: более 5500 человек сделали прививку

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Более 5500 человек были вакцинированы в рамках трёхдневного марафона, организованного столичной примарией и Министерством здравоохранения, труда и социальной защиты во Дворце Республики. Об этом сообщил генеральный примар Ион Чебан.

– Благодаря марафону нам удалось вакцинировать внушительное количество людей, что и являлось нашей целью. Выражаю искреннюю благодарность всему медперсоналу, людям в белых халатах, готовым спасать человеческие жизни, – сказал Чебан.

Глава столицы также добавил, что только с помощью иммунизации мы сможем вернуться к нормальной жизни.

Напомним, марафон вакцинации проходил с 28 по 30 мая во Дворце Республики, в нём было задействовано около 200 человек.

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