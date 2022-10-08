Итоги купального сезона: шестеро утонули, шестеро спасены

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В Главном управлении по чрезвычайным ситуациям МВД Приднестровья подвели итоги купального сезона.

По данным ведомства, с 1 июня по 18 сентября в водоёмах утонули шесть человек. Все они были в состоянии алкогольного опьянения и отдыхали на несанкционированных пляжах. Для сравнения: в 2021 году утонул 21 человек, в том числе три ребёнка. Этим летом спасти удалось пятерых взрослых и одного несовершеннолетнего, передает novostipmr.com.

Купальный сезон окончен, но спасатели напоминают о необходимости соблюдения простых правил безопасности у водоёмов. Несмотря на то, что отдыхающих на пляжах практически нет, окунуться в реку приходят так называемые моржи. На берега часто выходят компании. На Днестре и его притоках, а также на лимане нередко можно встретить рыбаков.

– Мы обращаем внимание всех, кто любит свободное время проводить у воды: не оставляйте без присмотра детей, не подходите близко к обрывам, будьте осторожны и внимательны. Если возникла чрезвычайная ситуация, немедленно звоните в службу спасения, – призывают спасатели.

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