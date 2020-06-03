Итоги кампании по предотвращению ДТП: полиция выявила более 7 000 нарушителей (ФОТО)

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В течение десяти дней Национальный инспекторат общественной безопасности (НИОБ) проводил кампанию по предотвращению дорожно-транспортных происшествий на дорогах страны.

В итоге, за весь период было обнаружено 7 207 водителей, которые нарушили ПДД. Большинство нарушений было связано с превышением скорости: более 3 200 случаев. 1 012 протоколов было составлено на имена водителей, автомобили которых не были зарегистрированы в установленном порядке или без техосмотра. 573 водителя проигнорировали указания дорожных знаков, а 72 – светофора. 337 водителей управляли автомобилями с различными техническими неисправностями.

Ещё 357 автолюбителей были оштрафованы за нарушение правил остановки и за то, что не пропустили пешеходов. 321 – за водительские права иной категории, либо за отсутствие водительских прав или доверенности.

239 водителей были пойманы пьяными за рулём. Во всех случаях они были отстранены от права управлять транспортными средствами.

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