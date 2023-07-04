Итоги экспортного сезона молдавской клубники: рост поставок обеспечил российский рынок

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В Молдове завершается «высокий сезон» продаж клубники. На внутреннем рынке эта ягода местного производства будет в наличии ещё месяц-полтора, не менее. Однако предварительные выводы о том, как сложился нынешний сезон в ягодном рейтинге страны, уже вырисовываются достаточно отчётливо.

Вывод первый: объём производства качественной ягоды и, соответственно, её экспорт в текущем году существенно возросли. Как утверждают руководители ягодных сельхозпредприятий, благодаря относительно благоприятным погодным условиям весной-летом (отсутствие губительных заморозков и осадков в период дозревания/уборки продукции) урожайность грунтовой клубники во многих хозяйствах составила порядка 15-20 т/га. То есть на десятки процентов выше, чем в прошлом году. Можно предположить, что объём производства ягоды в Молдове в нынешнем году будет не ниже 13-15 тыс. тонн.

При этом многие фермеры отмечают, что качество клубники в нынешнем году тоже выше среднего. Благодаря этому, экспорт свежей ягоды урожая-2023 из Молдовы наверняка в полтора-два раза превысит прошлогодний показатель – 1,4 тыс. тонн.

Вывод второй: рост экспортных поставок молдавской клубники в решающей степени обеспечил российский рынок. Сами фермеры-ягодники и трейдеры-экспортёры очень скептически расценивали перспективы более-менее нормальных поставок ягод на белорусский и, тем более, российский рынок в начале нынешнего сезона. В действительности оказалось, что российский рынок поглотил не менее 70% физического экспорта молдавской клубники в «высокий сезон».

Около 20-25% экспорта ягоды урожая-2023 из Молдовы придётся на рынок Румынии. Это неплохой (предварительный) результат, но многие молдавские фермеры ожидали большего. А именно – более высоких «цен спроса» со стороны румынских оптовиков.

Как отмечают операторы ягодного рынка, значительная доля клубники для экспорта до сих пор закупалась по цене 22-25 леев/кг. Цена в долларовом выражении ниже на 7-10%, чем в прошлом году, но существенно – на 30-35% выше, чем в 2021 году.

Вывод третий: сектор переработки мог ощутимо скорректировать торговый расклад на рынке земляники, но не сделал это. Фермеры утверждают, что в начале сезона заготовители отдельных консервных фабрик сделали им интересное предложение – о приобретении промышленной земляники по 16-17 леев/кг. По такой цене отдельные ягодные кластеры севера страны готовы были «поставлять клубнику на фабрики фурами – десятками тонн». Однако, видя активное предложение сырья, переработчики снизили закупочную цену до 12-13 леев/кг.

В результате, основная масса фермеров предпочла продать ягоду с большими хлопотами, но по более высокой цене на внутреннем свежем рынке. Кстати, цена на клубнику для реализации на внутреннем рынке пока держится и даже немного укрепляется, несмотря на то, что к концу сезона качество ягод снижается.

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