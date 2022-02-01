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Пока Майя Санду продолжает игнорировать общение с Владимиром Путиным, Венгрия покупает российский газ в пять раз дешевле, чем рыночная цена в Европе. Более того, в прошлом году «Газпром» подписал два долгосрочных контракта на поставку природного газа из России в Венгрию до 2036 года. Стабильность поставок газа в эту страну обеспечена.

– Венгрия и сегодня покупает российский газ в пять раз дешевле, чем рыночная цена в Европе, – отметил Путин на сегодняшней встрече с премьером Венгрии Виктором Орбаном. В отличие от молдавских властей, считающих своим “долгом” при любом удобном случае кинуть “камнем” в “Газпром”, руководство Венгрии называет компанию своим надёжным партнёром. – Все контракты и сроки, объёмы поставок были соблюдены. И, насколько мне известно, никто в Европе не жаловался, что “Газпром” нарушал свои обязательства по поставкам газа… Россия соблюдает те контракты, которые подписывает “Газпром” с европейскими партнёрами”, – сказал ранее глава МИД Венгрии Петер Сийярто. Стоит отметить, что ранее почётный председатель ПСРМ Игорь Додон неоднократно призывал Майю Санду к переговорам с Владимиром Путиным и отмечал, что в прошлом году у неё как минимум 7 раз была возможность обсудить газовый вопрос с российским лидером, однако она не использовала ни одну.

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