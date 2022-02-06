Итальянские учёные: риск смерти от COVID-19 выше в 25 раз у непривитых

Итальянские учёные: риск смерти от COVID-19 выше в 25 раз у непривитых

Итальянский Высший институт здоровья опубликовал отчёт, согласно которому у непривитых от коронавируса людей риск летального исхода в 25 раз выше по сравнению с теми, кто полностью вакцинировался и получил бустерную дозу вакцины.

Выяснилось, что показатели смертности выше в восемь раз у непривитых пациентов, чем у полностью вакцинированных и тех, кто ревакцинирован от коронавируса. Согласно отчёту, непривитые оказываются в отделениях интенсивной терапии чаще привитых в 27 раз, пишет gazeta.ru.

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