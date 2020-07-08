Итальянские полицейские задержали разыскиваемого молдаванина с поддельными документами

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Водителя грузовика из Молдовы остановили на автомагистрали в Италии. Мужчина предъявил документы, выданные румынскими властями.

У представителей местной полиции возникли сомнения относительно подлинности документов, пишет echipa.md. Их отправили на дополнительную проверку, которая выявила нарушения.

Впоследствии выяснилось, что на имя водителя был выдан международный ордер на арест по обвинению в коррупции. Мужчину арестовали за хранение поддельных документов и заключили в местную тюрьму.

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