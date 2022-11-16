Итальянские инвесторы проявили интерес к выращиванию фасоли в Молдове

Итальянские инвесторы проявили интерес к выращиванию фасоли в Молдове

Группа итальянских инвесторов готова инициировать партнёрские отношения с отечественными сельхозпроизводителями для выращивания фасоли. Об этом говорилось в Министерстве сельского хозяйства и пищевой промышленности.

Инвесторы из Италии посчитали целесообразным выращивать на территории нашей страны такие бобовые культуры, как фасоль и чечевица, аргументируя это тем, что они будут пользоваться большим спросом в Европе.

– Этот инвестиционный проект мог бы принести экономическую выгоду обеим сторонам и в будущем стать решением для увеличения содержания питательных веществ в почве. Однако для этого нам также нужны данные Научно-исследовательского института полевых культур «Селекция» о возделывании сортов фасоли на территории нашей страны, — сообщил государственный секретарь министерства Василе Шарбан.

Также стороны проанализировали, какие участки и почвы будут наиболее подходящими для правильного размещения бобовых культур для получения максимально высоких урожаев.

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