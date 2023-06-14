Итальянские депутаты совершают визит в Молдову

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Парламентарии из Комиссии по иностранным делам и обороне Сената Италии совершают визит в Кишинёв с 14 по 16 июня. В молдавскую столицу они прибыли по приглашению председателя Комиссии по внешней политике и европейской интеграции Парламента Республики Молдова Дойны Герман.

В Кишинёве итальянские сенаторы проведут встречи со спикером Игорем Гросу, с руководством Комиссии по внешней политике и европейской интеграции, Комиссии по национальной безопасности, обороне и общественному порядку, а также с государственными секретарями Министерства иностранных дел и европейской интеграции и Министерства обороны. В ходе обсуждений будут затронуты актуальные темы, в том числе процесс евроинтеграции Республики Молдова, ситуация с безопасностью в регионе, а также укрепление отношений на уровне парламентских комиссий, передаёт moldpres.md.

В состав делегации Сената Итальянской Республики входят парламентарии Роберто Мениа, вице-председатель Комиссии по иностранным делам и обороне, а также члены комиссии Раффаэле Сперанзон и Энрико Борги.

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