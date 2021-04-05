Итальянцы массово едут в Сан-Марино за российской вакциной

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Жители Италии массово приезжают в город-государство Сан-Марино, находящийся на территории страны, чтобы получить российскую вакцину от коронавируса “Спутник V”.

Это единственная прививка, которая в настоящее время доступна в Сан-Марино, сообщает lenta.ru со ссылкой на New York Times. Отмечается, что хотя бы одну дозу прививки получили 26 процентов жителей города-государства, что в два раза превышает средние показатели по Европе.

Первые дозы российской вакцины были доставлены в Сан-Марино 23 февраля, а 26 февраля стартовала массовая вакцинация с применением “Спутник V”.

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