Италия запретила передвижение между регионами в период зимних праздников

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В связи с неблагоприятной эпидемиологической ситуацией правительство Италии запретило путешествия между регионами страны в период с 21 декабря по 6 января. Исключением не стали даже передвижения граждан к своим домам на побережьях или в горах.

Так, жители Италии смогут пересекать регионы только по острой необходимости (по состоянию здоровья или по работе) и при наличии подтверждающего документа. Ближе к Рождеству и Новому году меры будут ужесточены. Так, 25, 26 декабря и 1 января гражданам запрещается любое передвижение между городами, передаёт digi24.ro.

Стоит отметить, что в настоящее время Италия частично находится в локдауне, в стране действуют три зоны риска. До сих пор гражданам из красных зон было запрещено передвигаться по регионам, однако разрешалось перемещаться между желтыми зонами.

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