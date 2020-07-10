Италия закрыла границы для граждан Молдовы и ещё 12 стран

Италия закрыла границы для граждан Молдовы и ещё 12 стран

В четверг Италия закрыла границы для граждан 13 стран, в том числе Молдовы. Эти государства были включены в список с высоким уровнем распространения коронавирусной инфекции. 

Речь идет об: Армении, Бахрейне, Бангладеше, Бразилии, Боснии и Герцеговине, Чили, Кувейте, Северной Македонии, Республике Молдова, Омане, Панаме, Перу и Доминиканской Республике. Людям, которые последние две недели находились или пересекали эти государства, въезд в Италию запрещён, сообщило министерство здравоохранения этой страны. Кроме того, Италия приостановила прямое и непрямое авиасообщение с ними, передаёт unimedia.info.

– На мировом уровне пандемия находится в наиболее острой фазе. Мы не можем рисковать своими гражданами, учитывая полученный опыт. Поэтому мы выбрали путь, который предполагает осторожность, – заявил министр здравоохранения Италии.

Все наши новости – теперь и в Telegram! Подписывайтесь, чтобы быть в курсе всех событий в стране. 

Facebook Комментарии
Share Button

Оставьте комментарий

Адрес редакции: Кишинев, ул. Дософтей, 122, офис 4. Тел. 022 85-60-88;
Рекламный отдел: +373 22 85 60 99; +373 69 24 51 62 / e-mail: exclusivmedia@mail.ru; zelinskaia_nata@mail.ru
PP Exclusiv Media SRL © Аргументы и факты в Молдове; e-mail: info@aif.md