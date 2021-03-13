Италия введет жесткий карантин на Пасху

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Правительство Италии введет общенациональный карантин на пасхальные выходные с 3 по 5 апреля, следует из текста декрета, принятого в пятницу на заседании Совета министров страны.

В течение трех праздничных дней, согласно декрету, в стране будут действовать наиболее жесткие ограничения, предусмотренные правилами “красной” зоны. На практике это означает запрет на передвижение без необходимости не только между отдельными городами и провинциями, но и внутри населенных пунктов, передаёт ria.ru.

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