Италия вновь продлила запрет на въезд для граждан Молдовы

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Власти Италии продлили запрет на въезд на территорию страны для граждан Молдовы и ещё 14 государств. Об этом сообщило Посольство РМ в Италии.

Таким образом, ограничения на въезд в Италию остаются в силе до 7 сентября для граждан нашей страны или людей, которые посещали или пересекали Молдову за 14 дней до въезда в Италию. Запрет будет распространяться также на граждан Армении, Бахрейна, Бангладеша, Бразилии, Боснии и Герцеговины, Чили, Кувейта, Северной Македонии, Омана, Панамы, Перу, Доминиканской Республики, Черногории и Сербии.

Стоит отметить, что согласно новым положениям, грузоперевозчикам будет разрешён въезд в Италию, даже если они пересекали или посещали вышеуказанные страны за 14 дней до въезда в Италию. Кроме того, въезд разрешён гражданам стран ЕС или Шенгенской зоны, у которых есть вид на жительство в Италии. Это касается и членов их семей.

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