Италия продлила запрет на въезд для граждан Молдовы

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Италия продлевает введенный в конце января режим чрезвычайного положения до 15 октября текущего года. Кроме того, ограничения на поездки, ранее установленные до 31 июля, продлены на 10 дней, в том числе запрет на въезд в Италию лиц, которые посещали или пересекали Республику Молдова в течение последних 14 дней.

По данным пресс-релиза посольства Италии в Республике Молдова, сейчас граждане Республики Молдова могут въезжать в эту страну только при наличии у них вида на жительство в данном государства или в другой стране-члене ЕС. Это касается и членов их семей, передаёт ipn.md.

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