Италия продлевает режим ЧП до следующего года

Италия продлевает режим ЧП до следующего года

Власти Италии продлевают чрезвычайное положение до 31 января 2021 года. Этим же указом продлеваются до 15 октября все меры защиты от COVID-19, в том числе ограничения на поездки в эту страну.

Как пишет ipn.md со ссылкой на посольство РМ в Италии, было введено требование носить защитные маски по всей Италии, в том числе в открытых местах. Граждане, прибывающие из Греции, Мальты, Испании, Хорватии, Нидерландов, Великобритании, Бельгии и нескольких французских регионов, обязаны за 72 часа до прибытия в Италию провести тест на коронавирус или же пройти быструю проверку в течение 48 часов с момента въезда в страну.

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