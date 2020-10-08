Италия продлевает режим ЧП до следующего года

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Власти Италии продлевают чрезвычайное положение до 31 января 2021 года. Этим же указом продлеваются до 15 октября все меры защиты от COVID-19, в том числе ограничения на поездки в эту страну.

Как пишет ipn.md со ссылкой на посольство РМ в Италии, было введено требование носить защитные маски по всей Италии, в том числе в открытых местах. Граждане, прибывающие из Греции, Мальты, Испании, Хорватии, Нидерландов, Великобритании, Бельгии и нескольких французских регионов, обязаны за 72 часа до прибытия в Италию провести тест на коронавирус или же пройти быструю проверку в течение 48 часов с момента въезда в страну.

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