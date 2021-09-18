Италия первой в Европе ввела обязательные COVID-сертификаты

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В Италии все работники государственных компаний и частных структур будут обязаны получить так называемый Green Pass – сертификат о здоровье. Страна первой в Европе выдвинула такое условие, сообщает портал Agenda Digitale.

Граждане Италии должны будут подтвердить, что прошли вакцинацию от коронавируса или имеют тест на заболевание с отрицательным показателем. В случае отказа работником получить Green Pass работодатель имеет право отстранить его от трудовой деятельности с заморозкой зарплаты.

Однако компании не будут увольнять сотрудников. Если человек придет на работу без сертификата, ему выпишут штраф в полторы тысячи евро, а его работодателю – в тысячу евро.

На территории Италии Green Pass действителен с первой дозы вакцины, а для поездок по ЕС сертификат будет действовать только со второй дозы, пишет tvzvezda.ru.

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