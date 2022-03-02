Италия обновила правила въезда для иностранцев

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С 1 марта при въезде в страну отменяется карантин для всех иностранных граждан. Желающие въехать в Италию обязаны предъявить один из подтверждающих документов: свидетельство о вакцинации, о выздоровлении после COVID-19 или отрицательный тест на коронавирус.

Признаётся цифровой сертификат о вакцинации следующими препаратами: Comirnaty (Pfizer/BioNTech), Spikevax (Moderna), Vaxzevria (AstraZeneca), Janssen Pharmaceutica NV (Johnson&Johnson). Срок не должен превышать 9 месяцев после последней дозы. Также признаётся вакцинация бустерной дозой.

Справка о выздоровлении от COVID-19 должна быть не “старше” 180 дней.

Отрицательный ПЦР-тест должен быть сделан не ранее чем за 72 часа до въезда, а экспресс-тест на антиген – не ранее чем за 48 часов.

Дети до 6 лет освобождаются от обязанности предъявления этих документов. Граждане, которые не смогут предоставить сертификат, обязаны провести в самоизоляции 5 дней.

Также перед поездкой в Италию обязательно нужно заполнить онлайн-формуляр (PLF) – не позднее чем за 48 часов до приезда. Заполненные формуляры принимаются и на бумажном носителе, пишет ipn.md.

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