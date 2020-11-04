Италия объявила локдаун из-за коронавируса. Вводится комендантский час

0

Новые ограничения вступают в силу завтра, 5 ноября, и будут действовать до 3 декабря.

Согласно новому указу, 20 регионов Италии будут разделены на зоны риска – “зеленую”, “оранжевую” и “красную” – в зависимости от эпидемиологической ситуации. От уровня опасности и будут зависеть ограничительные меры. В то же время на всей территории страны с 22.00 до 05.00 будет действовать комендантский час. Выходить из дома в указанный период можно будет только по работе или по состоянию здоровья.

Учащиеся лицеев перейдут на дистанционное обучение, а музеи будут закрыты. Торговые центры не будут работать по выходным и праздникам. Ограничения коснутся также общественного транспорта – его наполняемость не должна будет превышать 50%, передаёт tv8.md.

Министерство здравоохранения будет принимать решения о дальнейшей классификации регионов по зонам риска на основании примерно двадцати факторов, включая скорость передачи коронавируса и вместимость больниц.

Все наши новости – теперь и в Telegram! Подписывайтесь, чтобы быть в курсе всех событий в стране.