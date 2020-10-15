Италия изменила правила въезда в страну для граждан Молдовы

0

Граждане Республики Молдова могут въехать в Италию, если имеют действительный вид на жительство в этой стране (Permesso di soggiorno), полученный до 9 июля текущего года. Право въезда в Италию имеют и родственники первой степени указанных граждан.

Об этом объявлено на веб-странице компании Air Moldova, передаёт ipn.md. Перевозчик информирует пассажиров и о том, что на основании решения итальянских властей молдавские граждане, которые въезжают на территорию Италии с целью лечения или учёбы, также могут сделать это на основании подтверждающих документов.

Все пассажиры, прибывающие в Италию из Молдовы, должны предъявить отрицательный тест на COVID-19, проведённый не ранее чем за 72 часа до въезда. Они также обязаны находиться на карантине в течение 14 дней.

Все наши новости – теперь и в Telegram! Подписывайтесь, чтобы быть в курсе всех событий в стране.