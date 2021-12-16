Италия из-за “Омикрона” будет требовать тест для въезда даже от вакцинированных

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Италия из-за рисков, связанных с распространением штамма коронавируса “Омикрон”, ужесточила правила въезда в страну, в том числе с территории Евросоюза и для вакцинированных.

Как сообщает eurointegration.com.ua со ссылкой на местную прессу, путешественники из стран ЕС, теперь и вакцинированные, должны будут въезжать с отрицательным тестом. Такое же требование распространяется на итальянцев, ездивших за границу.

Непривитые граждане из стран ЕС должны будут по прибытии 5 дней находиться на самоизоляции. Для невакцинированных путешественников из третьих стран – в том числе возвращающихся домой итальянцев – потребуется 10-дневная самоизоляция.

Вакцинированные от коронавируса должны предоставить для въезда в Италию отрицательный ПЦР-тест, сделанный максимум за 72 часа до въезда, или антиген-тест, сделанный не более суток назад.

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