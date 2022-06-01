Италия и Кипр отменяют все ковидные ограничения на въезд с сегодняшнего дня

0

Теперь при въезде в Италию путешественникам не нужно предъявлять документы о вакцинации, справки о выздоровлении от COVID-19 или отрицательные результаты ПЦР-теста и оформлять специальный GreenPass, сообщает Министерство здравоохранения Италии.

Кроме того, с 1 мая в Италии маски больше не являются обязательными в барах, ресторанах и на стадионах. А с 15 июня можно не носить маску в большинстве общественных мест: кинотеатрах, театрах и закрытых мероприятиях. Власти пока не решили, сохранится ли масочный режим после 15 июня для проезда на транспорте, включая поезда и самолеты.

Улучшение эпидемиологической картины отмечено и на Кипре. С первого дня лета прибывающим сюда туристам также не нужно предъявлять действующую справку о прививке от коронавируса или выздоровлении, отрицательный результат ПЦР или экспресс-тест на антиген, пишет smartpress.by.

С 1 июня местный Минздрав приостановил обязательное ношение защитной маски в помещении. Маска рекомендована для ношения в местах массового скопления людей людям из группы риска.

Все наши новости – теперь и в Telegram! Подписывайтесь, чтобы быть в курсе всех событий в стране.