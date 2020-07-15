Италия: границы для граждан Молдовы и ещё 12 стран останутся закрытыми до конца июля (ВИДЕО)

Италия: границы для граждан Молдовы и ещё 12 стран останутся закрытыми до конца июля (ВИДЕО)

Италия до 31 июля не станет открывать границы для 13 стран, не входящих в ЕС, в том числе для Молдовы. Речь идёт о государствах, включённых в список с высоким уровнем распространения коронавирусной инфекции.

Такое заявление было сделано накануне министром здравоохранения Италии, пишет zdg.md.

Соответствующие меры защиты сохраняются, чтобы не допустить роста новых случаев и новой волны заболевания. В силе также остаются ограничения, касающиеся обязанности носить маску в помещениях, соблюдения всех санитарных протоколов на рабочем месте, запрета на проведение массовых мероприятий. Нарушителей карантинных мер ждут суровые штрафы.

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