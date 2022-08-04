Историю и традиции Молдовы представили участникам молодёжного форума в Кыргызстане

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На берегу озера Иссык-Куль в Кыргызстане состоялся VII Молодёжный культурно-образовательный форум «Дети Содружества». Делегация Молдовы познакомила молодёжь из других стран со своей республикой.

Ребята приняли участие в викторине на знание истории страны, мастер-классе «Мэрцишор своими руками». А день Молдовы стал одним из самых ярких и музыкальных на форуме – под молдавские мелодии прошли не только зарядка и флэшмоб, но и завтрак, обед и ужин.

В рамках образовательной программы делегация раскрыла суть государственных символов страны – флага и герба, показала видеопрезентацию страны, в которой рассказывалось об истории и географии Молдовы, хозяйственной деятельности и культуре, традициях и обычаях, достопримечательностях и народных промыслах, выдающихся государственных деятелях – Штефане Великом, Дмитрие Кантемире, а также знаменитых личностях страны, великих деятелях оперы, кино, искусства, театра, литературы, музыки – Марии Биешу, Михае Волонтире, Евгение Доге, Николае Ботгросе и др.

– Дети сами выбирали кандидатуры – было интересно узнать, кого они считают гордостью Молдовы и выразителем её духа. Наши презентации, танцевальные и вокальные выступления были очень тепло приняты ребятами из других стран. Нам все аплодировали стоя. Мы чувствуем себя здесь своими, нас встречают как друзей — это дорогого стоит, – рассказала руководитель делегации Анна Кудалб, уроженка Елизаветовки.

В рамках праздника «Моя Молдова» команда с гордостью представила национальный костюм, а творческая мастерская в этот день была посвящена «Мэрцишору» – традиционному празднику весны. Представители Молдовы научили других участников форума делать красно-белые бутоньерки, которые принято дарить друг другу на их родине 1 марта. Все участники форума получили в подарок мэрцишоры. «Будущей весной наденете их и такие же сделайте у себя дома — и будете вспоминать нас, друзей из Молдовы и наш форум», – говорили молдавские ребята на мастер-классе.

Частичку Молдовы – ручной работы расшитые рушники, подушки, скатерти, салфетки, коврики – делегаты провезли с собой тысячи вёрст, чтобы передать национальный колорит, поделиться со всеми красотой и самобытностью своей культуры. Яркие национальные костюмы, единая форма делегации с символикой страны были настоящим украшением форума. А сами ребята каждый день приятно удивляли своими яркими номерами.

– Готовя программу в День Молдовы и наше участие в днях других стран, мы хотели, чтобы представители других государств увидели нашу страну такой, какая она есть – солнечной, яркой, многонациональной, с богатой историей, культурным наследием, уникальными традициями и гостеприимными людьми, – отметила Анна Кудалб.

В завершение праздника всем участникам и наставникам форума подарили на память сувениры, книги и сладкие дары Молдовы. Форумчане, взявшись за руки дружно станцевали зажигательную «хору дружбы». Как говорят в народе – когда танцуют молдаване, «горят сердца».

Форум «Дети Содружества» состоялся на берегу Иссык-Куля в Кыргызстане с 27 июня по 6 июля. В мероприятии приняли участие учащиеся в возрасте от 14 до 18 лет из Армении, Беларуси, Казахстана, Кыргызстана, Молдовы, России и Узбекистана. Форум открывает молодёжи культуру других стран, их историю, помогает найти друзей, воспитывает лидерские качества. В прошлом году делегация Молдовы также достойно представила страну на форуме, который проходил в Санкт-Петербурге.