Истории спасения: как в кишинёвский зоопарк попадают животные

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Ежегодно десятки животных, домашних и диких, попадают в кишинёвский зоопарк. У каждого из них своя невероятная история. Некоторые из них рассказали заведующая научно-просветительским отделом зоопарка Ольга Юзвак и редактор сайта zoo.md Рина Ермилова в рамках передачи «Механизм действия с Еленой Левицкой-Пахомовой» на телеканале NTV Moldova.

В зоопарк попадает много животных, от которых отказываются люди или по причине отъезда, или из-за отсутствия возможности содержать, рассказала Ольга Юзвак. Но это, как отметила специалист, влечёт за собой огромный стресс для питомцев.

– Для меня было шоком, когда привезли попугая, он настолько большой стресс испытал, что общипал себя полностью, то есть у него перья остались только на голове. И мы всё время детям на уроках, на экскурсиях говорим, что животные – это не игрушка. И каждый раз объясняем, что даже если, отдыхая на природе, они видят какого-то малыша, чтобы не спешили брать на руки, забирать домой, потому что его мама точно ищет еду, она придёт и найдёт его обязательно. Мы все время говорим об этом, и о том, что мы берём ответственность на себя за животных, которых мы приручаем, потому что потом они не смогут жить самостоятельно, – рассказала Ольга Юзвак.

К счастью, как отметила сотрудница зоопарка, со временем попугай оброс перьями. Это случилось благодаря доброте и заботе работников зоопарка.

– Часто бывает, что из цирка животных списывают, и они попадают к нам. Или же экологическое агентство нам привозит животных – косуль раненых, аистов. Был случай – один человек держал у себя косулю маленькую. И она стала настолько ручной. Косули вообще очень пугливые животные, их даже перевозить куда-то опасно, у них учащается сердцебиение, и они могут умереть от остановки сердца. Это животное настолько привыкло к своему хозяину, они всегда гуляли вместе, но кто-то сообщил в экологическое агентство, они приехали и изъяли косулю. Для неё это был большой стресс, – рассказала Ольга Юзвак.

Рина Ермилова, редактор сайта zoo.md, отметила, что люди очень часто пытаются отдать животных с рук. При этом используется куча поводов – «мы переезжаем», «у нас аллергия» и т.д.

– Сейчас много случаев с попугаями, то отдадут обезьянок, хорьки очень часто оказываются у нас, черепашки. Плюс люди часто везут подранков. Когда начинается сезон охоты, бывает, что маму пристрелили, остались лисята. Переехала машина хорька, остались малыши, люди их тоже несут. Очень часто в группах любителей животных пишут, что кого-то спасли, и все советуют отнести в зоопарк. По регламенту мы не можем принимать животных просто на простой, хотя бы потому, что у нас есть кормовая база, рассчитанная под нашу коллекцию. Жаль, что в дикой природе погибают животные, но взять всех мы не можем, – отметила Рина Ермилова.

Заведующая научно-просветительским отделом зоопарка Ольга Юзвак считает, что на законодательной базе стоило бы ужесточить ответственность людей за животных, так как, отказывая людям в принятии животных в зоопарк, их дальнейшая судьба оказывается под угрозой.

– Недавно пришел парень, принёс нам черепаху. Мы ему сказали, что у нас есть озеро внизу, что он может её выпустить туда. А он спросил: «А что вы за неё не заплатите?». Когда услышал, что нет, развернулся и ушел. И вот сидишь, думаешь – что он сделает с ней в дальнейшем. Будет хорошо, если продаст в хорошие руки, – сказала Ольга Юзвак.

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