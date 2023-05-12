Исторический музей Кишинёва приглашает на “Ночь музеев-2023”

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13 мая, с 12:00 до 22:30, в Историческом музее Кишинёва (Водонапорная башня) организуют серию культурных мероприятий по случаю “Ночи музеев-2023”. Посетителей ждут арт-ярмарка, показ документальных фильмов, показы одежды и дефиле моделей, музыкальные представления, световые шоу и так далее. Вход бесплатный.

График мероприятий:

12:00-20:00 – ярмарка “Eco Art Sale la Turn” (сквер музея);

12:00-22:00 – фотосессии у тематического стенда (сквер музея);

14:00-22:00 – показ документальных фильмов, снятых в рамках проекта ICOM Moldova “В поисках сокровищ”, режиссер – Диана Пидгирный (зал для показов);

13:00 – открытие выставки “REUSE”, факультет дизайна ТУМ (Панорамный зал);

14:00-16:00 – пленэр “CHIȘINĂU – ORAȘUL DORULUI”, с участием детей-беженцев из Украины.

В панорамном зале:

15:00-16:00 “La apus de soare”, часть I, Художественная школа имени В. Полякова;

16:00-17:00 – Хоровое выступление в исполнении смешанного хора Академии музыки, театра и изобразительных искусств, художественный руководитель – Илона Степан, народная артистка;

17:00-18:00 – “Misterele muzicii în noaptea muzeelor”, часть I, Школа искусств “А. Стырча”;

18:00-18:30 – “La apus de soare”, часть II, Художественная школа имени В. Полякова;

18:30-18:45 – Показ одежды “Povești urbane”, факультет искусств и дизайна “Ион Крянгэ”;

18:45-19:15 – “Misterele muzicii în noaptea muzeelor”, часть II, Школа искусств “А. Стырча”;

19:15-20:00 – Музыкальный вечер “Объединённые искусством”, Центр повышения квалификации художественного образования “Штефан Няга”;

20:00-20:30 – Музыкальный вечер с Джорджетой Войнован;

20:030-21:15 – Jazz’n Chisinau, дирижёр – Валериу Куля;

21:15 – 22:00 – Выступление группы “Rupți din Talpă”;

22:00-22:30 – Цифровое шоу с подсветкой здания Музея истории Кишинёва.

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