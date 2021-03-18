Исторический центр Кишинёва будет развиваться согласно актуальному зональному плану

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Главное управление архитектуры, градостроительства и земельных отношений Кишинёва инициировало общественные консультации касательно технических условий для доработки Зонального градостроительного плана (ЗГП) для исторического центра столицы.

Как отметил генпримар Ион Чебан, связано это с тем, что Генеральный градостроительный план Кишинёва, утверждённый в 2007 году, не предусматривает решений по защите недвижимого имущества (построенного и археологического). В ЗГП будут установлены принципы устойчивого развития исторического центра Кишинёва, что позволит примарии предлагать решения для освоения культурного наследия.

Согласно действующему законодательству, документация по городскому планированию и благоустройству территории периодически пересматривается и модифицируется для адаптации к новым экономическим, социальным и техническим условиям. Документ, выставленный на консультации, одобрен Министерством образования, культуры и исследований, – уточнил градоначальник.

Рекомендации и комментарии по проекту, выставленному на общественные консультации, можно присылать до 7 апреля на адрес электронной почты: dgaurf@dgaurf.md, dgaurf@cmc.md, а также сообщать по телефону 022-21-22- 04.

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