Источник сообщил о высоком риске прекращения поставок газа из России в Молдову с 1 ноября

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Российско-молдавские переговоры по газу завершились безрезультатно, из-за этого существуют высокие риски полного прекращения после 1 ноября поставок газа из России в Молдову. Об этом сообщил ТАСС в пятницу источник, близкий к переговорам.

– Двухдневные российско-молдавские переговоры по газовой тематике у заместителя руководителя Администрации Президента Российской Федерации Дмитрия Козака закончились безрезультатно, – сказал источник.

По его словам, российская сторона предложила справедливую рыночную цену с предоставлением дополнительной 25-процентной скидки, однако молдавская делегация настаивала на снижении цены в два раза ниже рыночной.

– В этих условиях заключение нового долгосрочного газового контракта до 1 ноября весьма сомнительно и существуют высокие риски полного прекращения поставок российского газа в Молдову после этой даты, – заявил источник.

В переговорах с российской стороны участвовали представители правительства и “Газпрома”. Как сообщил близкий к переговорам источник, единственным условием получения предложенной скидки в 25% российская сторона назвала возврат в течение трех лет накопившейся за предыдущие годы задолженности Республики Молдова за поставленный газ в объеме около 700 млн долларов (без учета Приднестровья).

– Однако молдавская делегация, представленная двумя вице-премьерами, [Владиславом] Кульминским и [Андреем] Спыну, ссылаясь на отсутствие необходимых денежных средств, настаивала на снижении цены в два раза ниже рыночной, – сообщил источник.

Напомним, что накануне в Молдове был введён режим чрезвычайного положения из-за ситуации с газом. Он будет действовать по 20 ноября включительно. Власти страны намерены закупить газ из альтернативных источников.

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