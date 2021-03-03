Исследователи из Молдовы и Турции обменялись опытом в сфере сельского хозяйства

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Наилучшие результаты, достигнутые в научных проектах, и возможности укрепления сотрудничества в области сельского хозяйства были рассмотрены вчера научными исследователями из Республики Молдова и Турции в ходе обмена опытом.

По словам государственного секретаря Министерства сельского хозяйства, регионального развития и окружающей среды Михаила Масидона, двусторонние отношения сотрудничества в области сельского хозяйства, сельскохозяйственного образования, регионального развития и охраны окружающей среды со временем укрепились.

– Эта встреча является коммуникационной платформой, которая будет способствовать более тесному сотрудничеству между академическими кругами Молдовы и Турции. Наращивание потенциала в этой области остается приоритетом в нашей программе действий, и мы полагаемся на открытость турецкой стороны для расширения сотрудничества по реализации проектов развития сельских районов в области животноводства, лесного хозяйства и генетики. Мы также рассчитываем на поддержку турецких партнеров в создании совместных молдавско-турецких предприятий по производству овощей и зелени, – уточнил он.

Научное мероприятие состояло из пяти платформ тематических дискуссий: сотрудничество в области животноводства; сотрудничество в области урожайности кукурузы; сотрудничество в области здоровья растений; сотрудничество в области семян, рассады и почвы; сотрудничество в сфере аквакультуры.

Сессия молдавско-турецкого сотрудничества в области сельского хозяйства была организована на основе консультаций, проведенных в ходе третьего заседания Комитета по надзору в сельском хозяйстве между Минсельхозом Молдовы и Министерством сельского и лесного хозяйства Турецкой Республики, которое состоялось 24 ноября 2020 года.

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