Исследование: жители Молдовы предпочитают молоко, яйца, хлеб и овощи

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Согласно исследованию, проведённому Национальным бюро статистики (НБС), граждане нашей страны чаще всего употребляют молоко, яйца, хлеб и овощи. Вместе с тем, в рационе молдаван присутствует всё меньше рыбы и сахара.

Согласно статистическим данным, сельские жители потребляют больше хлеба, овощей, сахара и кондитерских изделий. Жители городов, пишет trm.md, больше предпочитают мясо, яйца, фрукты и ягоды.

Так, за прошедший год житель Молдовы в среднем употребил 242 л молока и молочных продуктов, 220 штук яиц, 120 кг хлеба и хлебобулочных изделий, около 120 кг овощей и почти 53 кг мяса. В рационе граждан в меньшем количестве содержались фрукты и ягоды: немногим более 70 кг на человека.

Как показывают данные НБС, молдаване также стали потреблять меньше сахара и кондитерских изделий (в среднем, 22 кг в год), рыбы (около 19 кг), растительного масла (около 12 л в год).

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