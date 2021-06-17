Исследование: вакцинация от COVID-19 значительно снижает уровень тревожности

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Уровень опасений заболеть COVID-19 снижается почти вдвое после вакцинирования и выявления наличия антител.

Об этом говорится в исследовании Научно-исследовательского центра социально-политического мониторинга Института общественных наук Российской академии народного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ (РАНХиГС).

Уровень опасений заболеть COVID-19 напрямую коррелирует с фактом вакцинации. Если респонденты ещё только планируют сделать прививку от COVID-19, опасения заразиться инфекцией составляют 72,5%, после введения первого компонента вакцины – 66%, после введения второго – 56,5%, а при наличии выявленных антител к COVID-19 снижение становится ещё более очевидным – 42,6%, – сообщили в РАНХиГС.

По данным исследователей, пишет tass.ru, наиболее высокий уровень тревожности наблюдается среди людей старшего поколения. Если в 18-24 года опасаются заболеть коронавирусом 41,5%, а в 30-39 лет – 42,9%, то в возрастной группе 40-49 лет таких респондентов уже 53,2%, а респондентов старше 60 лет – 66,1%.

Чаще всего вероятность столкнуться с этой инфекцией беспокоит женщин с детьми – 59,8%, самый низкий уровень опасений у бездетных мужчин – только 35,6%, – сообщили в академии.

Значительные различия в уровне тревожности фиксируются у граждан в зависимости от состояния здоровья. Если страх перед коронавирусом присутствует только у 35,2% респондентов, считающих себя здоровыми, то в группе с низкой самооценкой состояния здоровья этот показатель достигает 73,7%. Опасения вновь заболеть (до 39,6%) фиксируются у респондентов, которые уже переболели COVID-19.

Исследование проводилось в апреле 2021 года. Было опрошено 1 500 человек старше 18 лет в 30 субъектах РФ.

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