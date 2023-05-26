Исследование: в Молдове не принято давать “на чай”

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В Молдове не принято давать “на чай” официантам, таксистам и гостиничному персоналу. Так утверждает аналитическое издание Visual Capitalist, изучившее этот вопрос на основе данных сервиса TripAdvisor в 162 странах мира.

По данным исследования, в некоторых странах, таких как США, чаевые стали неотъемлемой частью культуры работы и обслуживания. Это единственная страна, где рекомендуемый размер чаевых составляет 20%, а официанты и бармены часто зависят от этих денег в дополнение к заработной плате, пишет logos.press.md

Но в других странах чаевые не поощряются и даже могут осуждаться. Например, плата сверх чека в ресторане может считаться оскорблением в Японии, Китае или Южной Корее, где работодатели включают более высокие стандарты обслуживания в зарплату.

Молдова попала в раздел списка No Tip (без чаевых) вместе с Китаем, Японией, Сингапуром. Это исследование не совсем совпадает с реальной ситуацией в Молдове. Но, к сожалению, именно на подобные документы часто ссылаются составители туристических путеводителей по странам, вводя при этом в заблуждение путешественников.

Если говорить о Молдове, то чаевые в нашей стране крайне востребованы обслуживающим персоналом на фоне копеечных зарплат, которые платят работодатели. И часто дополнительные собранные за день финансы складываются в общую корзину и делятся поровну со всеми, кто участвовал в обслуживании клиента. Так происходит, например, в заведениях общепита, где официанты делятся друг с другом и с барменом, к которому в ресторане или пиццерии подходят только они, а клиенты просто ожидают свой заказ.

С утверждением, что в Молдове не принято давать чаевые, категорически не согласен председатель Ассоциации рестораторов Виктор Митин.

– Не скажу за персонал отелей, но и официантам, и таксистам на чай дают. Никто не заставляет, но и никто не запрещает. Другое дело, что нет установленной таксы. В ресторанном бизнесе, по практике, в среднем – 10%, – сказал он.

А вот идею включать чаевые в счёт, как во многих странах мира, Виктор Митин не поддерживает.

– Это поощрение – за качественный сервис, за хорошее настроение. А если мне не понравились обслуживание или еда? Эти выплаты носят стимулирующий для персонала характер, – отметил он.

Нужно отметить, что в настоящее время в Молдове чаевые не облагаются налогами, такого пункта просто нет в законодательстве.

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