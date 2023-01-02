Исследование: в Молдове каждый третий страдает как минимум одним хроническим заболеванием

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Каждый третий житель Молдовы страдает как минимум одним хроническим заболеванием, свидетельствуют данные исследования, проведённого Министерством здравоохранения и Национальным бюро статистики. Эксперты утверждают, что с возрастом у людей повышается риск развития хронических заболеваний, особенно нарушений системы кровообращения.

В 2021 году более 31 процента населения указали, что страдают хотя бы от одного хронического заболевания. Среди наиболее распространённых заболеваний – болезни системы кровообращения, причём чаще всего они встречаются у женщин, особенно в деревнях, свидетельствуют данные опроса. Помимо генетических факторов, влияющих на возникновение этих заболеваний, существуют и возрастные факторы, пояснила Неля Табунчик, заведующая отделом профилактики и контроля неинфекционных заболеваний Национального агентства общественного здравоохранения.

По её словам, пишет radiomoldova.md, хронические заболевания можно предотвратить и вылечить, изменив поведение, придерживаясь здорового образа жизни, занимаясь физическими упражнениями и правильно питаясь.

Хронические заболевания развиваются с течением времени, основными факторами риска, способствующими развитию неинфекционных заболеваний, являются поведенческие факторы риска, а именно: употребление табака, употребление алкоголя. На национальном уровне был реализован ряд программ по снижению факторов риска, сокращению потребления алкоголя, здоровому питанию с пониженным содержанием соли, сахара и жира, – уточнила Табунчик.

По словам эксперта, неинфекционные заболевания являются серьёзной проблемой в Молдове. Девять из десяти молдаван умирают от неинфекционных заболеваний, особенно от болезней системы кровообращения, пищеварения и дыхания.

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