Исследование: в мире стали пить больше пива

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Объём потребления пива в мире увеличился в 2021 году на 4% – с 177,4 млн килолитров годом ранее до 185,6 млн килолитров. Об этом свидетельствуют результаты исследования, опубликованного на сайте японского производителя пива Kirin.

Азиатский регион лидирует по уровню потребления 14-й год подряд, на его жителей в 2021 году пришлось порядка 31,4% всего выпитого в мире пива. Первое место по показателю общего объёма потребления занимает Китай с 38 млн килолитров, за ним следуют США (24,1 млн килолитров), Бразилия (14,5 млн) и Россия (8,9 млн).

По объёму на душу населения в предыдущем году первое место с большим отрывом заняла Чехия, в которой на одного жителя в среднем пришлось 184,1 литра выпитого пива. Второе место у Австрии – 98,7 литра, на третьем расположилась Литва – 96,3 литра, пишет tass.ru.

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