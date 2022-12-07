В Кишинёве смертность превышает рождаемость, – исследование

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В 2020-2021 гг. в муниципии Кишинёв отмечается отрицательный естественный прирост населения. Смертность превышает рождаемость. Численность населения не претерпела существенных изменений по сравнению с 2014 годом, свидетельствуют результаты исследования „Демографический профиль муниципия Кишинёв”, реализованного Независимым аналитическим центром Expert-Grup.

Согласно выводам работы, благодаря возможностям трудоустройства муниципий привлекает граждан из других населённых пунктов страны. Тем не менее, численность населения сокращается из-за внешней миграции, пишет ipn.md.

– В Кишинёве демографическая ситуация лучше, чем в других городах, так как это главный экономический центр страны. Негативным фактором является внешняя миграция людей. Ежегодно из Кишинёва уезжает около 10 тыс. человек, и это отрицательно сказывается на населении. Другим негативным фактором является низкий уровень рождаемости и рост скорости старения населения. В долгосрочной перспективе демографический показатель муниципия Кишинёв снизится, – отметила директор программ Expert-Grup Екатерина Русу.

Согласно анализу, в 2021 году в муниципии был зафиксирован положительный рост внутренней миграции – более 12 тыс. человек, из которых более 60% относятся к трудоспособной возрастной группе. С другой стороны отмечается, что система дошкольного образования перегружена. В среднем на 100 доступных мест претендуют 102 ребёнка. Поэтому родители не могут воспользоваться этой услугой и вынуждены оставаться дома, чтобы заботиться о детях.

Авторы исследования уточняют, что население муниципия Кишинёв имеет больший доступ к высококачественным медицинским услугам по сравнению с другими населёнными пунктами, что традиционно отражается на более высокой продолжительности жизни по стране.

Исследование „Демографический профиль муниципия Кишинёв” реализовано в рамках программы UNFPA по демографической устойчивости для Европы и Центральной Азии, инициированной Фондом Организации Объединённых Наций по народонаселению в 2021 году.

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