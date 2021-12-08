Исследование: в этом году из страны эмигрируют около 150 тысяч человек

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Республика Молдова проходит через важные демографические процессы: население постоянно сокращается, а каждый пятый житель – старше 60 лет. В течение года из страны эмигрируют около 150 тысяч человек, большинство из которых – молодые люди. Об этом свидетельствуют данные демографического исследования “Поколения и пол”.

Более половины населения считает, что идеальное количество детей в семье – не менее трёх. В сельских районах желание иметь не менее двух детей больше, чем в городской среде. Большинство мужчин и большинство женщин, которые планируют иметь детей в течение следующих трёх лет, живут в центральном и южном районах страны, а меньше всего – в муниципии Кишинёв. Треть граждан репродуктивного возраста утверждает, что они хотят ребёнка в течение следующих трёх лет. 11% респондентов заявили, что у них есть проблемы с зачатием, передаёт ipn.md.

В ходе исследования более 10 тысяч респондентов из 153 населённых пунктов Республики Молдова ответили на вопросы операторов. В опросе собрана информация о семейной жизни, отношениях между партнёрами, желаемом количестве детей, планировании семьи, диалоге между поколениями, балансе между работой и семьёй, намерении эмигрировать, экономическом и социальном благополучии и других важных аспектах жизни людей.

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