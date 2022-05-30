Исследование: у оптимистичных людей выше умственные способности

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Исследователи изучили связь оптимизма и пессимизма с когнитивными способностями во взрослом возрасте.

Оказалось, что более оптимистичные молодые люди имели более высокие навыки рассуждения, а более пессимистичные демонстрировали плохие результаты в тестах памяти.

Учёные изучили данные 383 участников в возрасте 26 лет и 5042 участников в возрасте 46 лет. Уровень их оптимизма и пессимизма измерили с помощью опросника, а когнитивные навыки измерили с помощью различных тестов, пишет ferra.ru.

Результаты показали, что более высокий уровень оптимизма был связан с более низким уровнем депрессии среди 26-летних, более высоким уровнем образования и более высокими баллами по рассуждениям. А вот высокий уровень пессимизма коррелировал с более низким уровнем образования, более высоким уровнем депрессии и более низкими баллами по рассуждениям, словарному запасу и моторным навыкам. Аналогичные результаты были обнаружены среди 46-летних участников. Все наши новости – теперь и в Telegram! Подписывайтесь, чтобы быть в курсе всех событий в стране.