Исследование: “Спутник V” не влияет на мужскую фертильность

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Российские учёные выяснили, что качество спермы у мужчин, перенёсших COVID-19, значимо ухудшается, а вот вакцинация “Спутником V” не оказывает негативного воздействия на репродуктивное здоровье.

Влияние COVID-19 и вакцины “Спутник-V” на репродуктивную функцию мужчин с помощью передовых молекулярно-генетических методов изучала группа исследователей под руководством академика РАН, главного внештатного специалиста по гинекологии Минздрава РФ Лейлы Адамян, главного врача ГКБ №15 Валерия Вечорко и профессора МФТИ Антона Буздина, пишет ria.ru.

На первом этапе было проведено комплексное обследование 50 мужчин в возрасте от 22 до 50 лет, которое включало в себя анализ показателей спермограммы, анализы крови, оценку параметров гормонального профиля, осмотр урологом-андрологом. Затем к работе подключились биологи и биоинформатики, которые провели углублённый генетический анализ.

Выяснилось, что качество спермы после COVID-19 статистически значимо ухудшается. Главный удар приходится на гены, связанные с процессами энергообразования в митохондриях и с передачей сигналов Toll-подобных рецепторов. Кроме того, снижается экспрессия всех белок-кодирующих генов митохондриального генома в образцах, полученных после COVID-19, – говорится в исследовании.

Учёные также провели аналогичную оценку репродуктивной функции 44 мужчин, привитых вакциной “Спутник V”. Полученные данные говорят об отсутствии воздействия вакцины на уровень гормонов и показателей спермограммы. Генетический анализ не выявил аномалий, подобных тем, что были обнаружены у перенёсших коронавирус.

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