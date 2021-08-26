Исследование: “Спутник V” формирует длительный иммунитет

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Защита организма против новых штаммов коронавируса, содержащих мутации, позволяющие избегать защитного иммунитета, увеличивается в течение шести месяцев после вакцинации. Всё это время продолжается процесс созревания нейтрализующих антител и увеличения их нейтрализующей эффективности.

К такому выводу пришла группа учёных и медиков в Аргентине, изучающих поствакцинальный иммунитет у людей, привитых “Спутником V”. О результатах исследования российского препарата в Аргентине объявил РФПИ, передаёт rg.ru.

Отмечается, что был проведён длительный анализ формирования антител и их вируснейтрализующей способности против штаммов Альфа, Бета, Гамма и Дельта, а также штамма Лямбда у добровольцев на протяжении до 6 месяцев после вакцинации “Спутником V” в Аргентине. Для исследования были взяты 1,8 тыс. образцов сыворотки крови в период с января по август 2021 года. Значительное увеличение (P <0,001) индекса нейтрализующей способности (NPI) наблюдалось спустя 120 дней.

В настоящее время многие страны находятся в поиске вакцины, которая может защитить здоровье на длительный срок. В связи с этим исследование, проведённое специалистами в Аргентине, имеет крайне важное значение для демонстрации формирования более длительного иммунитета к коронавирусу российской вакциной “Спутник V, – подчеркивают в РФПИ.

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