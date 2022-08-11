Исследование: Разные штаммы коронавируса редко обмениваются генетическим материалом

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Биологи выяснили, что разные вариации коронавируса редко обмениваются генетическим материалом, но при этом делятся генами, кодирующими ключевые регионы оболочки вируса. Это потенциально повышает заразность болезни.

Работа была опубликована в журнале Nature. О результатах сообщила пресс-служба университета Калифорнии в Санта-Крузе.

Сейчас известно, что коронавирус накапливает мутации примерно с той же скоростью, что и возбудитель гриппа. По этой причине за последние два года появилось множество новых вариаций этого вируса, значительно более заразных, чем их предшественники, пишет nauka.tass.ru.

Учёные пока не могут точно сказать, как возникают новые штаммсы. Это связано с тем, что некоторые вариации, в том числе омикрон, отличаются от других версий возбудителя COVID-19 на десятки мутаций, которые появились в их геномах практически одновременно. Одним из возможных путей возникновения этих мутаций могла быть рекомбинация: обмен генетическим материалом между вирусами, одновременно заражающими одного и того же пациента.

Группа молекулярных биологов решила раскрыть эволюционную историю и определить частоту рекомбинации между разными штаммами. Для этого учёные проанализировали структуру 1,6 млн геномов коронавируса, чьи образцы собирали и изучали медики в США на протяжении всей пандемии.

Исследователи разработали алгоритм RIPPLES, позволяющий выявлять случаи рекомбинации по тому, насколько далеко находятся друг от друга различные варианты коронавируса на общем древе эволюции возбудителя. Любые длинные ветви этого дерева, как отмечают исследователи, указывают на присутствие следов рекомбинации в геноме связанных с ними вирусов.

Учёные обнаружили 589 случаев рекомбинации. Это говорит о том, что лишь 2,7% изученных вирусов возникли в результате обмена генами между их предками. Интересно, что подобные события чаще всего происходили в S-белке вируса, играющего ключевую роль в его проникновении в клетки, – говорится в сообщении.

Авторы работы предполагают, что такая особенность рекомбинации разных вариаций потенциально способствует повышению заразности возбудителя COVID-19. В соответствии с расчётами команды, пока обмен генами не привёл к росту заразности, однако этого нельзя исключать в будущем, пишет источник.

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