Исследование: Приём витамина D3 может снижать вероятность заражения COVID-19 почти на треть

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Учёные из Университета Джонса Хопкинска выяснили, что пищевые добавки с витамином D снижают риск заражения COVID-19 и риск смерти от коронавируса. Работа опубликована в журнале Scientific Reports.

Учёные провели масштабное эпидемиологическое исследование. В него включили данные 220 тысяч человек, которым был назначен витамин D3, и 35 тысяч человек, которым был назначен витамин D2. В контрольную группу внесли данные и 407 тысяч человек, которым не был прописан витамин D. Исследование охватывает период с 1 января 2019 по 31 декабря 2020 года, а также с 1 марта 2020 по 31 декабря 2020 года, пишет gazeta.ru.

В целом добавки с витаминами D2 и D3 снижали вероятность заражения COVID-19 на 20% и 28%, но результаты для витамина D2 были статистически не значимы. Кроме того, приём витамина D3 был связан со снижением риска смерти от COVID-19 на 33% (в течение 30 дней после заражения).

Учёные также установили, что, чем выше был уровень витамина D в крови, тем ниже был риск заражения COVID-19. Авторы отметили, что их результаты показывают лишь ассоциацию, а не причинно-следственную связь. Они могут объясняться тем, что люди, принимающие витамин D, в целом внимательнее относятся к здоровью, имеют доступ к качественным медицинским услугам и строже соблюдали масочный режим и социальное дистанцирование.

Кроме того, исследование было основано на работе только с медицинскими картами: учёные не общались с пациентами непосредственно, и могли не знать, принимают ли те витамин D без назначения врача.

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