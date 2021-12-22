Исследование: почти 80% привитых от COVID-19 рекомендуют вакцинацию другим людям

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78% граждан страны, поставивших прививку от коронавируса, рекомендовали вакцинацию другим людям. Такие данные приведены в исследовании поведенческих взглядов на COVID-19, проведённом Министерством здравоохранения и Национальным агентством общественного здоровья при поддержке Бюро ВОЗ в РМ.

Согласно исследованию, 47% респондентов получили хотя бы одну дозу вакцины от COVID-19. Основная причина, по которой население решило пройти вакцинацию, – желание защитить себя и окружающих (каждый второй вакцинированный респондент). 53% респондентов заявляют, что отказываются от вакцины по следующим причинам: недоверие к безопасности вакцины, поскольку она недостаточно долго проверялась на наличие побочных эффектов или последствий (32%), наличие хронических заболеваний, вызывающих опасения ухудшения самочувствия после вакцинации (22%) и категорический отказ от иммунизации в любой форме (12%).

Данные показывают, что процент вакцинированного населения увеличивается с возрастом (с 30% для возрастной группы 18-29 лет до 53% для людей старше 50 лет) и с повышением уровня образования (с 29% для людей с начальным образованием до 58% для людей с высшим образованием), пишет moldpres.md.

Исследование проводилось с 8 по 31 октября на выборке из 1010 человек из более чем 300 населённых пунктов. Погрешность составляет ± 3%.

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