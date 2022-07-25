Исследование: Оспа обезьян может передаваться по воздуху и через бытовые предметы

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В Великобритании группа учёных и медиков исследовала загрязнение окружающей среды вирусом оспы обезьян (MPXV) пациентами, которые находились на лечении в изоляторах.

В результате было выявлено широко распространённое заражение поверхностей (66 положительных из 73 образцов). Вирус также обнаружили на средствах индивидуальной защиты медицинских работников, которые оказывали помощь больным в боксах.

5 из 15 проб воздуха, взятых в помещении, где находились больные, также оказались положительными, а выделенные вирусы – способными к репликации (размножению). Одна из таких положительных проб была получена из воздуха при смене постельного белья, пишет rg.ru.

– Считается, что передача MPXV происходит преимущественно при прямом контакте с очагами поражения или инфицированными биологическими жидкостями, с возможным вовлечением фомитов (так называют любые поверхности, заражённые выделениями больных людей) и крупных респираторных капель, – отмечают авторы исследования.

Учёные решили проверить, как ведёт себя вирус MPXV, выделяемый инфицированными пациентами, помещёнными в изолированные палаты. Мазки исследователи брали с поверхностей предметов, которых касались больные, средств индивидуальной защиты (СИЗ) медиков. Кроме того, отбирались пробы воздуха, собранные до и во время смены постельного белья пациентов. Все образцы были проанализированы с использованием количественной ПЦР, чтобы оценить уровень загрязнения.

– Полученные данные демонстрируют значительное загрязнение изоляторов и возможность аэрозолизации MPXV во время определённых видов деятельности. Загрязнение СИЗ наблюдалось после клинического контакта и смены постельного белья больного. Кроме того, загрязнение твёрдых поверхностей в зонах снятия средств индивидуальной защиты подчёркивает важность соблюдения протоколов дезинфекции, обязательного использования СИЗ и соблюдения процедур переодевания, – отмечают авторы исследования.

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