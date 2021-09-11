Исследование: непривитые умирают от COVID-19 в 11 раз чаще

Исследование: непривитые умирают от COVID-19 в 11 раз чаще

Американцы, не сделавшие прививку от коронавируса, при заражении умирают в 11 раз чаще, чем вакцинированные. Об этом пишет газета The Hill, приводя данные исследования Центров по контролю и профилактике заболеваний США (CDC).

Медики наблюдали за здоровьем 600 тысяч человек, заразившихся SARS-CoV-2, и пришли к выводу, что невакцинированные в 10 раз чаще попадают в больницу с тяжёлыми формами COVID-19, пишет rg.ru.

Директор CDC Рошель Валенски заявил, что каждое новое исследование подтверждает тезис, что вакцинация эффективна.

Все наши новости – теперь и в Telegram! Подписывайтесь, чтобы быть в курсе всех событий в стране.

Facebook Комментарии
Share Button

Оставьте комментарий

Адрес редакции: Кишинев, ул. Дософтей, 122, офис 4. Тел. 022 85-60-88;
Рекламный отдел: +373 22 85 60 99; +373 69 24 51 62 / e-mail: exclusivmedia@mail.ru; zelinskaia_nata@mail.ru
PP Exclusiv Media SRL © Аргументы и факты в Молдове; e-mail: info@aif.md