Исследование: непривитые умирают от COVID-19 в 11 раз чаще

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Американцы, не сделавшие прививку от коронавируса, при заражении умирают в 11 раз чаще, чем вакцинированные. Об этом пишет газета The Hill, приводя данные исследования Центров по контролю и профилактике заболеваний США (CDC).

Медики наблюдали за здоровьем 600 тысяч человек, заразившихся SARS-CoV-2, и пришли к выводу, что невакцинированные в 10 раз чаще попадают в больницу с тяжёлыми формами COVID-19, пишет rg.ru.

Директор CDC Рошель Валенски заявил, что каждое новое исследование подтверждает тезис, что вакцинация эффективна.

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